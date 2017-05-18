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Новый глава Златоуста избавит город от монозависимостиСегодня в 13:15

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По указанию губернатора.

Вячеслав Жилин вновь избран главой Златоуста. Его кандидатуру 18 мая поддержал 21 депутат городского собрания. Его оппонент, спикер местного представительского органа Алексей Карюков, набрал лишь 2 голоса, передает "Уралинформбюро".

Избранному главе города уже дал напутствие губернатор Челябинской области Борис Дубровский. "Муниципалитет должен встать на современный путь развития и в конечном итоге утратить статус моногорода, обеспечив благополучие и достойное качество жизни людей", - сказал глава региона.

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