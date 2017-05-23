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Свердловские депутаты уточнили порядок снятия омбудсменаСегодня в 16:21

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В случае смерти или приговора суда.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области утвердили новый порядок досрочного прекращения полномочий регионального уполномоченного по правам человека. Законопроект был единогласно принят сразу в трех чтениях на заседании, состоявшемся 23 мая, передает "Уралинформбюро".

Автор инициативы, депутат Евгений Зяблицев пояснил, что поправки регламентируют случаи, при которых для досрочного расторжения контракта с региональным уполномоченным не требуется консультация с федеральным омбудсменом - в случае смерти, признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора.

Таким образом, теперь из Москвы рекомендация по увольнению свердловского омбудсмена требуется лишь в случае подачи им письменного заявления о сложении полномочий, его неспособности исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, утраты доверия и несоблюдения им требований федерального и местного законодательства.

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