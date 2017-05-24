Единогласно.

Члены избирательной комиссии Свердловской области рекомендовали оставить на посту председателя избиркома Екатеринбурга Илью Захарова. Его кандидатура была поддержана единогласно, передает "Уралинформбюро".

Теперь городская комиссия должна самостоятельно выбрать себе руководителя из своего нового состава. Заседание, на котором будет определен руководитель горизбиркома, состоится 5 июня, однако уже сейчас очевидно, что с большой долей вероятности председателем в очередной раз станет Захаров.



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