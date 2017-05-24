×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловский избирком сделал ставку на ЗахароваСегодня в 17:55

  • Текст

Единогласно.

Члены избирательной комиссии Свердловской области рекомендовали оставить на посту председателя избиркома Екатеринбурга Илью Захарова. Его кандидатура была поддержана единогласно, передает "Уралинформбюро".

Теперь городская комиссия должна самостоятельно выбрать себе руководителя из своего нового состава. Заседание, на котором будет определен руководитель горизбиркома, состоится 5 июня, однако уже сейчас очевидно, что с большой долей вероятности председателем в очередной раз станет Захаров.

Ранее по теме:
Екатеринбургские депутаты не пустили "Гражданскую платформу" в горизбирком

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Пригрели "управляшку" на груди

Пригрели "управляшку" на груди

"Добрым" законодательством.

УГМК бьет в медный таз

УГМК бьет в медный таз

Возможно, для отвода глаз.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×