Свердловские единороссы ждут оппозицию на поклонСегодня в 16:37
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Играть в поддавки не намерены.
Единороссы Среднего Урала объявили о старте губернаторской кампании. На сегодняшний день о намерении баллотироваться на пост главы региона заявили врио губернатора Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ("Яблоко") и депутат гордумы столицы Урала Константин Киселев - пока "беспартийный".
Для участия в выборах всем кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр - собрать в свою поддержку не менее 126 подписей депутатов со всей области. Как сообщало ранее "Уралинформбюро", это под силу разве что кандидату от "Единой России", у которой больше всего представителей на местах - 1457 депутатов в 94 муниципалитетах области. Всем остальным, чтобы добыть нужное количество голосов, скорее всего, придется идти на поклон к "медведям".
Единороссы заявляют, что спекулировать голосами своих депутатов не собираются и делают широкий жест – обращайтесь-де за помощью!
"Мы не исключаем, что нашим депутатам будет предложено поддержать кандидатов от других парламентских партий, - заявил Виктор Шептий. - Не для того, чтобы играть с кем-то в поддавки. А для того, чтобы наш кандидат выиграл. Мы искренне убеждены в том, что он наиболее подготовлен к работе. А для того, чтобы наш кандидат победил, выборы не должны быть безальтернативными".
Лидер свердловских единороссов заверяет, что его однопартийцы с уважением относятся к так называемому ядерному электорату парламентских политических партий и не собираются манипулировать предоставленной нормой.
Между тем ранее оглашалась противоположная позиция. На февральской пресс-конференции руководитель фракции ЕР в региональном Заксобрании Елена Чечунова призвала коллег соблюдать партийную этику: "Если партия выдвигает своего кандидата, то, естественно, те депутаты местных дум, которые были выдвинуты партией и являются ее членами, – поддержка кандидата партии".
Впрочем, Евгений Куйвашев не уповает только лишь на поддержку однопартийцев - он успел "обкатать" в трехнедельном турне по области свою программу "Пятилетка развития". Врио губернатора не просто обещает, а уже начал претворять некоторые пункты программы в жизнь.
"Во-первых, Евгений Куйвашев дал поручение запустить с 2018 года госпрограмму по обеспечению жильем выпускников медвузов, приезжающих работать в область. Во-вторых, в Заксобрание внесен проект закона о предоставлении пенсионерам возможности льготного подключения к газовым сетям. В-третьих, внесены изменения в закон о бесплатной юридической помощи", - рассказал Шептий.
По словам руководителя регионального исполкома партии Александра Косинцева, многие предложения и наказы, полученные в ходе поездки по области, будут также отражены в "Пятилетке развития". Однако перечислять их или анализировать пока не решился: "Многие вопросы носили конкретный или частный характер. Они настолько многоплановые, что потребуется время для их обработки".
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