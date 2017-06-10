Свердловские коммунисты поддержали выбор ЗюгановаСегодня в 14:37
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За пост губернатора поборется банкир.
Кандидатом на пост губернатора Свердловской области от коммунистов официально стал управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов. Соответствующее решение было принято 10 июня на конференции КПРФ в регионе. Ранее кандидатура Парфенова была утверждена на федеральном съезде партии, передает "Уралинформбюро".
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