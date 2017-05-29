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Зюганов отправил банкира за креслом свердловского губернатораСегодня в 17:28

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Четвертый пошел.

Коммунисты выдвинули управляющего директора ПАО "Плюс Банк" Алексея Парфенова на выборы губернатора Свердловской области.

Его кандидатура была согласована 27 мая на XVII съезде КПРФ в Москве, пояснил "Уралинформбюро" источник, близкий к региональному отделению партии. Если Парфенову удастся набрать нужное количество подписей в свою поддержку, то официально зарегистрированным кандидатом он станет в конце июля.

Информация о возможном выдвижении банкира появилась еще 7 апреля, аккурат перед конференцией свердловского реготделения партии. Однако тогда утвердить его кандидатуру регионалам не удалось.

На данный момент о своем решении принять участие в выборах заявили врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), мэр уральской столицы Евгений Ройзман ("Яблоко") и депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев ("Гражданская платформа"). В скором времени свои кандидатуры с большой долей вероятности обозначат депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") и руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

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