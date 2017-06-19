Поддержать Куйвашева.

В июле 2017 года президент РФ Владимир Путин совершит рабочую поездку в Екатеринбург, пишут "Известия".

Глава государства посетит международную промышленную выставку "Иннопром-2017", которая пройдет 10 -13 июля. Кроме того, Путин проинспектирует первые результаты работы врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который примет участие в выборах главы регионе 10 сентября 2017 года.

По мнению экспертов, поездка Путина на Средний Урал - это своего рода поддержка Куйвашеву, передает "Уралинформбюро". "Взаимодействие и общение назначенных управленцев с президентом для местных элит - один из главных признаков эффективности руководителя региона", - заявил руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин.

Стоит отметить, что в апреле 2017 года Путин с рабочим визитом был в Великом Новгороде и Ярославской области.