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Итальянцы готовы помочь Екатеринбургу с подземкойСегодня в 10:47

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Но не с сыром.

Посол Италии Чезаре Мария Рагальини, на днях прибывший на Средний Урал в составе деловой миссии, заявил о готовности своих соотечественников помочь екатеринбуржцам в разработке второй ветки метрополитена. Как он рассказал "Уралинформбюро", итальянские компании по-настоящему заинтересованы в проектировании уральской подземки.

"Итальяцы - одни из лучших в мире по реализации подобных инфраструктур. Наши компании не только обладают высокими технологиями, но и умеют решать нестандартные задачи. Когда копаешь под землей, неизвестно, на что там можно натолкнуться. У нас есть компании, которые помогут не только с проектированием, но и с реализацией. Когда Екатеринбург будет к этому готов, мы, безусловно, внесем свой вклад", - пояснил Рагальини.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев добавил, что будущее транспортной сферы Екатеринбурга связано с проведением в столице Урала международной выставки "ЭКСПО-2025". "Мы надеемся, что одержим победу в конкурсе на проведение выставки, и у нас будут все условия для использования итальянского опыта. Тем более что итальянцы владеют самыми передовыми технологиями и прекрасным опытом в области проектирования", - отметил чиновник.

Как известно, всемирная выставка "ЭКСПО-2015" прошла в Милане. Итальянский посол дал несколько рекомендаций, как повысить шансы на победу в конкурсе: "Необходимы серьезные инвестиции, участие региональных властей и крупных компании. И, безусловно, требуются интересные идеи. Нашей идеей было знакомство гостей с традиционной итальянской едой. Италия – это страна, где пище отведено важное место - не только с технологической точки зрения, но и согласно нашим традициям".

Впрочем, Рагальини не стал делиться с уральцами гастрономическими секретами своей страны, заявив, что превзойти их, например, в сыроварении вряд ли получится: "В Италии существует 54 вида сыра с защищенными названиями, производить которые можно только на определенной территории. Иначе это уже не тот сыр. Так что приезжайте к нам на дегустацию".

Следует отметить, что сотрудничество Свердловской области с Италией в настоящее время не только продолжается, но даже набирает темпы. После затишья в 2015-2016 годах на 26% вырос экспорт свердловской продукции. Итальянцы намерены вновь посетить Средний Урал уже в следующем месяце - 25 компаний с Апеннинского полуострова примут участие в "ИННОПРОМе-2017", который будет проходить в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

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