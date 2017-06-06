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РЖД убили надежду екатеринбуржцев на вторую ветку метроСегодня в 13:43

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Компания отказалась принять подземку на баланс.

Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров отказался принять на баланс екатеринбургский метрополитен. Ранее с соответствующей просьбой к нему обращался депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

Народный избранник рассчитывал, что госструктура, получив подземку, вложится в строительство второй ветки. Однако надежды Альшевских не оправдались, передает "Уралинформбюро".

Как говорится в официальном ответе Белозерова, у РЖД нет средств на развитие екатеринбургского метрополитена. Кроме того, он ссылается на убыточность подземки и отличие инфраструктуры метрополитена от наземного железнодорожного транспорта.

Помимо РЖД, Альшевских направлял запрос в Минтранс РФ. Депутат предлагал перевести метрополитен на баланс государства, однако также получил отрицательный ответ.

Вторая ветка метро должна связать ВИЗ и ЖБИ. По планам, протяженность линии составит 10,6 километра. На разработку проекта необходимо около 1 миллиарда рублей. Непосредственно на строительство требуется 90,7 миллиарда. Очевидно, что без федерального финансирования планы по прокладке второй ветки останутся мечтами.

Ранее по теме:
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