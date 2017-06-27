Единороссы задерживаются.

Свердловское региональное отделение "Патриотов России" 25 июня выдвинуло создателя общественного движения "Тагил без ям" Никиту Чапурина на выборы главы Нижнего Тагила, сообщает "Уралинформбюро".

"Решил баллотироваться на должность мэра Нижнего Тагила, так как хочу дать тагильчанам возможность сделать альтернативный выбор. Это должны быть действительно выборы, а не назначение", - отметил Чапурин.

Также 24 июня своего кандидата обозначили местные либерал-демократы - большинство участников партийной конференции поддержали координатора Дзержинской первичной организации Нижнего Тагила Ильдара Раинбакова.

"Единая Россия" выдвинет своего представителя 27 июня. Кандидатом от партии власти с большой долей вероятности станет действующий глава города Сергей Носов. 26 июня пройдет конференция "Справедливой России", однако в повестке мероприятия отсутствует вопрос о выдвижении кандидата на выборы главы города.



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