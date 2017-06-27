И начал выборную кампанию.

Нижнетагильское местное отделение партии "Единая Россия" 27 июня вновь выдвинуло Сергея Носова на выборы главы города. За него проголосовали 118 из 121 участника партийной конференции.

Также представители партии власти определились с кандидатами в депутаты Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва, передает "Уралинформбюро".

На пост главы Нижнего Тагила также претендуют создатель общественного движения "Тагил без ям" Никита Чапурин ("Патриоты России") и координатор городской первичной организации ЛДПР Ильдар Раинбаков. "Справедливая Россия" от борьбы отказалась и ограничилась лишь желанием попасть в думу.

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