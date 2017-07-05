Игорь Визгин.

Генеральным директором АНО "Заявочный комитет ЭКСПО-2025" стал Игорь Визгин, сообщает "Уралинформбюро". Ранее он возглавлял Корпорацию развития Среднего Урала, а позднее был понижен до первого заместителя гендиректора.

"Заявочный комитет ЭКСПО-2025" зарегистрирован в Федеральной налоговой службе 4 июля 2017 года по юридическому адресу ЭКСПО-Бульвар, 2. Согласно открытым данным, некоммерческая организация будет заниматься издательской и полиграфической деятельностью, научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук и организацией конференций и выставок.

Стоит отметить, что заявка Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 была сформирована в мае. В региональном бюджете на ее продвижение заложено 50 миллионов рублей. Столице Урала предстоит конкурировать с Парижем, Осакой и Баку. Город-победитель объявят в ноябре 2018 года. Ранее уральская столица претендовала на ЭКСПО-2020, но проиграла борьбу Дубаю.

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