На участках поставят КОИБы.

Участковые избирательные комиссии Свердловской области, где установлены комплексы обработки бюллетеней (КОИБ), останутся без новомодного QR-кодирования результатов голосования.

"Традиционно КОИБы (всего их 609 - прим.ред) будут размещены в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, еще по 20 автоматических урн установят в Новоуральске и Полевском", - рассказали "Уралинформбюро" в облизбиркоме.

Также утвержден перечень участков, на которых будет применяться QR-кодирование. Их будет 1 554. Всего в Свердловской области сформировано 2501 участковый избирком.

Примечательно, что КОИБы продолжают использовать на выборах, несмотря на прошлогодний массовый сбой – на некоторых участках электронные урны отказались считать бюллетени и это пришлось делать вручную.

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