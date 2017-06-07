Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Новые избирательные технологии принесут Свердловской области высокую явку на выборах губернатора. QR-кодирование результатов голосования, отмена открепительных удостоверений, а также ужесточение наказания за нарушения на выборах повысит доверие жителей региона и мобилизует те электоральные слои, которые ранее по разным причинам воздерживались от волеизъявления. Уверенность в этом 7 июня высказал председатель региональной избирательной комиссии Валерий Чайников.

"Учитывая те технологии, которые будут задействованы на губернаторских выборах, я считаю, что та часть избирателей, которые хотели бы прийти на участок и проголосовать, но в силу занятости или нежелания проехать для получения открепительного удостоверения по месту своей регистрации не могли этого сделать, будет мобилизована. Это, я думаю, как минимум процентов на 10 должно повысить явку. Если учитывать последние выборы, где было порядка 42%, я предполагаю, что процентов 55 должно прийти", - заявил Чайников.

Правда, он сразу обозначил, что делать прогноз явки - дело неблагодарное, и это лишь его личное суждение, сообщает "Уралинформбюро". К примеру, явка на выборах в Законодательное собрание Свердловской области в 2016 году составила 41,21%, а голосовавших за кандидатов в Госдуму России - 41,26%. При этом накануне Чайников прогнозировал явку, превышающую 50%.

Тем не менее тогда, если верить наблюдателям, по области курсировали автобусы "карусельщиков" и фиксировались вбросы бюллетеней. А 10 сентября 2017 года выборы пройдут чище именно благодаря поправкам в законодательство о выборах и новым технологиям, уверяет Чайников. По словам главы облизбиркома, есть три нововведения, которые позволят увеличить доверие жителей и сделать выборы более прозрачными.

QR-кодирование.

"Поставлена задача использовать данную технологию на президентских выборах, но поскольку она для избирательного процесса новая, то Свердловская область стала пилотной площадкой. Каждая участковая избирательная комиссия при подведении итогов голосования будет вносить данные в программу, сведения из которой будут внесены в итоговый протокол. QR-код исключает "рисование" протоколов, а данные с них будут вводиться в систему ГАС "Выборы" с помощью кода".

Отказ от открепительных удостоверений.

Согласно нововведениям избиратель имеет право за 45 дней до голосования прийти в территориальную комиссию и написать заявление о намерении проголосовать по месту своего фактического нахождения. Эта форма пришла на смену открепительному удостоверению. "Он будет отправлен на ближайший избирательный участок. То есть избиратель сможет проголосовать там, где ему удобно, и это очень важно для нас. Это все направлено на исключение таких технологий как карусель, когда избирателей с открепительными талонами возили по участкам", - признался глава облизбиркома.

На такое удостоверение будет наклеена специальная наклейка Гознака, и по нему избиратель сможет проголосовать на тех участках, которые свердловский избирком определит позднее – всего их будет порядка 250, передает "Уралинформбюро".

Ужесточение наказания за нарушения на выборах.

"Законодатель параллельно внес еще дополнительные изменения в Кодекс об административных нарушениях. К примеру, если раньше была ответственность за выдачу второго, третьего бюллетеня в виде штрафа в 3500 рублей, то сейчас это 30-50 тысяч рублей. Точно такая же ответственность предусмотрена и для избирателя - за голосование более одного раза", - заявил председатель регионального избиркома.

Стоит напомнить, что поправки в закон "О выборах президента Российской Федерации", которые протестируют в Свердловской области 10 сентября 2017 года, глава государства Владимир Путин внес 1 июня. А 6 июня свердловское Законодательное собрание объявило старт выборной кампании в области.

Планируется, что 8 июня решение уральских парламентариев будет официально опубликовано, и 9 июня потенциальные кандидаты в губернаторы смогут вступать в гонку - партии должны выдвинуть своего представителя до 21 июля включительно, а подписи депутатов для преодоления муниципального фильтра нужно предоставить в облизбирком до вечера 24 июля.



Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ