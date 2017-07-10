Грядет церемония открытия ИННОПРОМа.

Вечером 9 июля ККТ "Космос" превратился в подобие небольшой крепости - в ближайшие часы в театре пройдет официальная церемония открытия международной выставки ИННОПРОМ-2017.

Как сообщает корреспондент "Уралинформбюро", меры безопасности сегодня повышенные. Автомобили без спепропусков останавливают за пару километров до ККТ. А посетителям помимо спецприглашения на церемонию открытия необходимо предъявить бэйдж-пропуск на выставку, который выдавался под присмотром спецслужб.

Работают 4 рамки-металлоискателя, но очередь на досмотр скопилась внушительная. Полицейские работают с особой тщательностью, служебные собаки обнюхивают даже сумки с ноутбуками - по всей видимости, на открытии ИННОПРОМа будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. Впрочем, официальных сообщений о его прибытии в Екатеринбург пока не поступало.

Тем временем к "Космосу" начинают прибывать VIP-гости. Одним из первых с улыбкой на лице пожаловал сенатор Аркадий Чернецкий.

Чуть позже прибыли генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов и лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

Вскоре к числу участников церемонии присоединились главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин и глава свердловских журналистов Александр Левин.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков напряженно ждет начала.

Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин как всегда серьезен.

Экс-президент ХК "Автомобилист" Алексей Бобров прибыл в компании губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Официалное открытие выставки ИННОПРОМ-2017 состоится в ККТ "Космос". Затем в Ельцин-Центре пройдет губернаторский прием. Сама выставка начнет работу 10 июля. Одним из первых ее посетителей станет президент РФ Владимир Путин. С 10.00 до 12.00 он осмотрит стенды ИННОПРОМа в компании главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.



Ранее по теме:

Денис Мантуров и Евгений Куйвашев проведут Путина по ИННОПРОМу