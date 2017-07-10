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Старт ИННОПРОМа откладывается09 июля в 19:43

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Ждут Путина.

Начало церемонии открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая должна пройти в ККТ "Космос", откладывается примерно на час, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Большая часть из VIP-гостей уже прибыла к месту проведения мероприятия. Одним из последних до "Космоса" добрался мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Он появился около 19.15 - как знал о предстоящей задержке.

Впрочем, вынужденная заминка не подпортила настроение присутствующим - как на заказ на улице тепло, солнечно и царит полное безветрие. Гости из Японии, которая в этом году является главным партнером ИННОПРОМа, пользуясь паузой, фотографируют красоты Екатеринбурга.

По-прежнему нет признаков появления главного действующего лица вечера - президента РФ Владимира Путина. Хотя, как утверждают источники "Уралинформбюро", глава государства намерен посетить церемонию открытия в ККТ "Космос".

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