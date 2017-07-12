Свердловское СУ СКР возглавил Алексей НевгадСегодня в 17:28
- Текст
Временно.
Исполнять обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области будет полковник Алексей Невгад, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
А.Невгад начал работу в органах прокуратуры с 1996 года. В мае 2012 года он занял должность руководителя первого отдела процессуального контроля регионального СУ СКР. С августа 2013 года назначен на должность замруководителя ведомства.
Как ранее сообщалось, 12 июля 2017 года главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина отстранили от должности. Поводом послужила волокита, допущенная при расследовании дела о невыплате зарплаты рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Сотрудники центрального аппарата следственного комитета проводят служебную проверку.
Ранее по теме:
Главу свердловского СУ СКР отстранили из-за тагильской "борзоты"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:26
Ханты-Мансийск потратит 433 миллиона на 2 километра дороги
И 1,5 года работ.Сегодня в 18:07
Японцы пообещали вернуться на Средний Урал
После теплого приема на ИННОПРОМе.Сегодня в 17:57
Томинское месторождение выдаст первую руду в 2018 году
По плану.Сегодня в 17:57
После ливней Екатеринбург утонет в смоге
До пятничного вечера.Сегодня в 17:43
Фасад екатеринбургской ОКБ№2 подготовят к ЧМ за 3,5 миллиона рублей
Из областного бюджета.Сегодня в 17:31
Прокурор потребовала для убийцы Немцова пожизненный срок
Приговор огласят 13 июля.Сегодня в 17:28
Свердловское СУ СКР возглавил Алексей Невгад
Временно.Сегодня в 17:26
На Южном Урале начался суд по делу о подмене детей
В роддоме.Сегодня в 17:19
На Южном Урале готовят распродажу "областных" свинарников
И иной недвижимости.Сегодня в 17:15
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?Сегодня в 17:09
В Югре железнодорожников будут судить за сожжение коллеги
Им грозит пожизненное.Сегодня в 17:08
"Автомобилист" начнет новый сезон КХЛ с выезда в Магнитогорск
Первая домашняя игра – 1 сентября.Сегодня в 17:07
Свердловских пассажиров пересадят на минские электробусы
Работающие без "шума и пыли".Сегодня в 16:55
Погубивший семью в ДТП свердловчанин предстанет перед судом
Ему грозит 9 лет.Сегодня в 16:41
Экс-директор тюменского "Водоканала" отделался "условкой" за взятку
В 1,8 миллиона.
Главные новости
- Сегодня в 17:28Свердловское СУ СКР возглавил Алексей Невгад
- Сегодня в 17:15Свердловская область "зарылась" в собаках
- Сегодня в 15:57Силовики нагрянули с обысками к советнику главы МУГИСО
- Сегодня в 14:42Пилот AirCanada едва не устроил крупнейшую авиакатастрофу
- Сегодня в 10:11БорзОта свердловская
Аналитика
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?
БорзОта свердловская
Путин уехал, а она осталась.
Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке
Каменного века.