×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловское СУ СКР возглавил Алексей НевгадСегодня в 17:28

  • Текст

Временно.

Исполнять обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области будет полковник Алексей Невгад, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

А.Невгад начал работу в органах прокуратуры с 1996 года. В мае 2012 года он занял должность руководителя первого отдела процессуального контроля регионального СУ СКР. С августа 2013 года назначен на должность замруководителя ведомства.

Как ранее сообщалось, 12 июля 2017 года главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина отстранили от должности. Поводом послужила волокита, допущенная при расследовании дела о невыплате зарплаты рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Сотрудники центрального аппарата следственного комитета проводят служебную проверку.

Ранее по теме:
Главу свердловского СУ СКР отстранили из-за тагильской "борзоты"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Каменного века.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×