Временно.

Исполнять обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области будет полковник Алексей Невгад, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

А.Невгад начал работу в органах прокуратуры с 1996 года. В мае 2012 года он занял должность руководителя первого отдела процессуального контроля регионального СУ СКР. С августа 2013 года назначен на должность замруководителя ведомства.

Как ранее сообщалось, 12 июля 2017 года главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина отстранили от должности. Поводом послужила волокита, допущенная при расследовании дела о невыплате зарплаты рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Сотрудники центрального аппарата следственного комитета проводят служебную проверку.

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