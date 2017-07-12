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Главу свердловского СУ СКР отстранили из-за тагильской "борзоты"Сегодня в 12:35

Центральный аппарат проводит проверку.

Руководителя СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина отстранили от должности из-за волокиты, допущенной при расследовании дела о невыплате зарплаты работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Сотрудники центрального аппарата следственного комитета выехали в Екатеринбург для проведения служебной проверки. "Будет выяснено, в связи с чем по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело. Будут приняты кадровые решения", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

Работникам НТЗТИ не платят зарплату с весны 2016 года. В общей сложности предприятие задолжало 195 сотрудникам завода около 13 миллионов рублей. Люди направили жалобу президенту Владимиру Путину, а он 9 июля 2017 года передал обращение врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву. "Владелец завода - надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно - якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда эта борзота, такое хамство по отношению к людям?", - возмутился глава государства. Сразу после этого прокуратура и следователи начали разбираться в вопиющей ситуации.

На сегодняшний день рабочим частично выплатили долги - 66 специалистам перечислили более 5,4 миллиона рублей.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
я Сегодня в 13:34

какой красавец...был


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вопрос, однако Сегодня в 14:03

А кроме внешности у него есть профессиональные достижения или нет? Мне на его внешность пофиг, главное, чтобы человек при должности правильно выполнял свои обязанности.

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