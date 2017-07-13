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Нижнетуринский суд отказал оппоненту мэра12 июля в 19:35

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В иске.

Вечером 12 июля судья Нижнетуринского горсуда Юлия Маракова вынесла вердикт по иску Сергея Корнелюка. Истец оспаривал решение конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Нижней Туры.

"В решении конкурсной комиссии не представлены оценочные листы по каждому кандидату. То есть непонятно, по каким критериям отсеяны или допущены те или иные участники конкурса. Эти листы, как выяснилось, вообще не заполнялись", – заявил Корнелюк "Уралинформбюро".

В июне 2017 года конкурсная комиссия «отсеяла» ряд сильных претендентов на мэрский пост. Затем депутаты гордумы в усеченном составе выбрали главой муниципалитета Алексея Стасенка, ранее работавшего юристом в охранной структуре "УГМК-Холдинг".

В итоге двухчасового заседания судья отказала в признании незаконным решения комиссии об отклонении кандидатуры Корнелюка.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", суду также предстоит рассмотреть два аналогичных иска, поданных главой Нижнетуринской гордумы Сергеем Мерзляковым и Глебом Козловым.

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