Член СПЧ настаивает на "уголовке" для челябинских полицейскихСегодня в 17:54
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Задержавших его помощника.
Член совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин обратил внимание правоохранительных органов на задержание полицейскими своего советника в Челябинске Алексея Севастьянова. В результате инцидента последний был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.
Бабушкин направил письменные обращения во все региональные ведомства: прокурору Южного Урала Александру Кондратьеву, начальнику областного полицейского главка Андрею Сергееву и руководителю СУ СКР по области Денису Чернятьеву. Член СПЧ настаивает на возбуждении уголовного дела по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Как пояснил "Уралинформбюро" сам Севастьянов, добиться справедливости в этом вопросе поможет видеозапись происшествия, которую он пока публиковать в Сети не намерен. "Видео я переслал Андрею Владимировичу [Бабушкину]. Там все по полочкам разбито: от первой секунды, когда меня толкают, я падаю, и до последней, когда меня садят в машину", - рассказал бывший челябинский омбудсмен.
Алексей Севастьянов попал в больницу после задержания 13 июля. Он утверждает, что травму ему нанес заместитель начальника отдела полиции "Центральный" Челябинска Андрей Овчинников. Задержание произошло, когда общественник приехал на якобы незаконно демонтируемую автостоянку, принадлежащую его брату, чьи интересы он взялся представлять.
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