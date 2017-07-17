×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Член СПЧ настаивает на "уголовке" для челябинских полицейскихСегодня в 17:54

  • Текст

Задержавших его помощника.

Член совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин обратил внимание правоохранительных органов на задержание полицейскими своего советника в Челябинске Алексея Севастьянова. В результате инцидента последний был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Бабушкин направил письменные обращения во все региональные ведомства: прокурору Южного Урала Александру Кондратьеву, начальнику областного полицейского главка Андрею Сергееву и руководителю СУ СКР по области Денису Чернятьеву. Член СПЧ настаивает на возбуждении уголовного дела по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как пояснил "Уралинформбюро" сам Севастьянов, добиться справедливости в этом вопросе поможет видеозапись происшествия, которую он пока публиковать в Сети не намерен. "Видео я переслал Андрею Владимировичу [Бабушкину]. Там все по полочкам разбито: от первой секунды, когда меня толкают, я падаю, и до последней, когда меня садят в машину", - рассказал бывший челябинский омбудсмен.

Алексей Севастьянов попал в больницу после задержания 13 июля. Он утверждает, что травму ему нанес заместитель начальника отдела полиции "Центральный" Челябинска Андрей Овчинников. Задержание произошло, когда общественник приехал на якобы незаконно демонтируемую автостоянку, принадлежащую его брату, чьи интересы он взялся представлять.

Ранее по теме:
Полиция отправила бывшего челябинского омбудсмена в больницу
Бывшего челябинского омбудсмена задержала полиция

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×