"Первоклассный" законопроект Сергина не пустили в ЗакСоСегодня в 16:03
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Соцкомитет решил поработать над ним дополнительно.
Комитет по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области отложил законодательную инициативу депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина о приоритетном зачислении в детские сады и школы льготных категорий граждан. Из повестки заседания регионального парламента, состоявшегося 18 июля, вопрос был исключен.
Комитет экстренно собрался за час до заседания ЗакСо и принял решение, что сначала поработать над документом должна специальная рабочая группа, а уж затем он должен попасть в повестку. Сергин в разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро" выразил беспокойство, что в результате такого решения его инициатива так и не будет претворена в жизнь.
"Сегодня состоялась четвертая попытка созвать внеочередное собрание комитета по социальной политике. На сей раз успешная. Они его пытались собирать в среду, в пятницу, в понедельник и вот сегодня утром. Я уж и не знаю, какими правдами и неправдами они туда коллег-депутатов согнали, но там они и создали рабочую группу. По моим ощущениям, это просто попытка в долгий ящик отложить проект. В дальнейшем проблему либо заволокитят, либо представят в измененном виде от партии власти", - поделился суждением Сергин.
Стоит напомнить, что 11 июля члены соцкомитета допустили законопроект, определяющий приоритетное право зачисления в школы и детские сады детей-инвалидов, детей-сирот и детей сотрудников учреждений, до заседания Заксобрания области. До этого отрицательную оценку инициативе дала областная прокуратура.
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