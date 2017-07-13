Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Члены комитета по социальной политике Заксобрания Свердловской области 11 июля "продавили" законопроект, определяющий приоритетное право зачисления в школы и детские сады для ряда категорий граждан. Их не смутила даже угроза судом со стороны представителя облпрокуратуры. По мнению экспертов, не исключено, что некоторые члены комитета могли исходить из рекомендаций первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, ориентирующегося в трендах федерального законодательства.

По словам автора инициативы, депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина, на такие преференции должны рассчитывать дети-инвалиды, дети, у которых один из родителей является инвалидом, дети, оставшиеся без попечения родителей, сироты, дети из многодетных семей и педагогических работников, передает "Уралинформбюро". В настоящее время право на первоочередное зачисление имеют лишь дети "силовиков".

"Принцип приема в первую очередь лиц, проживающих на закрепленной территории, часто приводит к тому, что в районе престижных школ накануне приема документов значительно увеличивается количество временно прописанных граждан. Как правило, "за бортом" при зачислении остаются социально незащищенные категории. Что касается сети дошкольных учреждений, то ее развитие невозможно без укрепления кадрового потенциала. В настоящее время остро строит проблема дефицита квалифицированных педагогических кадров. Решить ее возможно, в том числе, за счет предоставления мест в детсадах педагогическим и иным работникам данных учреждений в преимущественном порядке", - пояснил Сергин.

Примечательно, что законопроект поддержали не единогласно – председатель комитета Вячеслав Погудин предпочел воздержаться при голосовании. Он убежден, что в таком виде инициатива не отвечает главным принципам законотворческой деятельности.

"Нормы, которые заложены в законопроект, инициированный городской думой Екатеринбурга - правильные. И я об этом говорил не только на комитете. Но определенно спорный вопрос по преимуществам для педагогических работников и младшего персонала дошкольных учреждений. Да, это - решение кадровой проблемы, но мы понимаем, что эти вопросы лежат в совершенно другой плоскости – нужно просто платить достойную зарплату. Почему предоставление им преимуществ при приеме детей не совсем правильно? Потому что эти преимущества мы им предоставляем, понимая, что кто-то этим преимуществом обладать не будет. А законодательная политика должна, прежде всего, проповедовать социальное равенство", - пояснил Погудин.

Однако законопроект ведет не просто к некоему неравенству, а идет вразрез с действующим законодательством. По мнению свердловской прокуратуры, устанавливать порядок зачисления детей в образовательные учреждения имеют право только федеральные власти. Более того, прокуратура пригрозила обратиться в суд, если законопроект будет принят депутатами в трех чтениях на ближайшем заседании 18-19 июля.

Прокуратуру поддержала и спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, которая еще на прошлой неделе заявила, что этот законопроект принят не будет. "Лично я считаю, что это федеральное полномочие, во-первых. И такие инициативы нарушают права других граждан, не включенных в отдельные категории, во-вторых", - заявила она на минувшем заседании Совета парламента.

На федеральном уровне такую инициативу лоббирует свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских, который, к слову, поздним вечером 11 июля общался на эту тему с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.

"Министр хорошо знакома с этой проблемой - уже есть некоторые наработки. Но пока неясно, как именно будет решаться этот вопрос. Я считаю, что наиболее перспективный вариант, который тоже обсуждался, хоть пока и осторожно, все-таки передача этих полномочий субъектам Федерации, чтобы регионы сами у себя принимали решение", - рассказал "Уралинформбюро" парламентарий.

Проблемы с зачислением юных екатеринбуржцев в первый класс школ вновь обострились в феврале-марте 2017 года. В день начала записи 1 февраля многие родители столкнулись с невозможностью пробиться на сайт госуслуг, где выстроилась электронная очередь. Он "упал" на несколько часов, а когда ожил, то выяснилось, что места в престижные школы и гимназии закончились.

Под давлением родителей и прокуратуры городской Департамент образования был вынужден признать, что наибольшую симпатию родителей вызывают 29 екатеринбургских школ. Из них девять более чем наполовину заняты "новобранцами" с временной пропиской. Например, в школе №67 свыше 70% таких первоклашек, а в школе №120 - более 64%.

В "английской" гимназии №99 на Уралмаше 50 из 75 мест в трех первых классах заняли дети-"временщики". А оставшихся без парты 35 "местных" мальчиков и девочек глава департамента образования Екатерина Сибирцева пообещала зачислить в дополнительно открываемый класс в расположенной поблизости школе №136.

Родители около 20 детей с такой постановкой вопроса не согласились и подали коллективный иск с требованием отменить результаты зачисления в гимназию. Но Орджоникидзевский райсуд оставил его без рассмотрения по формальной причине.

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, у детей, имеющих временную прописку, возникает больше прав, чем у ребятишек, живущих рядом с престижной школой на постоянной основе. Первые по сути могут поступить на учебу в два учебных заведения, что в действительности выглядит абсурдно.

Соответственно, кроме явно популистского законопроекта Дмитрия Сергина, заявившегося на сентябрьские выборы губернатора Свердловской области, есть более кардинальное предложение по решению "первоклассной" проблемы. В законодательство нужно внести норму, согласно которой дети с постоянной пропиской поступают в первый класс в "первой волне", а оставшиеся свободные места распределяются между "временщиками".

Вопрос в том, кто должен принять законодательную новеллу? "Федералы" уверены, что это удел региональных законодателей, а в парламенте Свердловской области кивают на Госдуму.

На следующей неделе "поправка Сергина", которую поддержали члены социального комитета, которых принято причислять к "екатеринбургскому землячеству", выйдет на общее парламентское голосование. Там станет понятно, проводилась ли с депутатами "разъяснительная работа".

Но при настрое областной прокуратуры может случиться так, что новеллу примут на предвыборной волне, а затем тихо "похоронят". В ближайший учебный год она уже не к месту, а до будущего еще не доросли потенциальные первоклашки.

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

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