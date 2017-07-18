Из-за проблем с муниципальным фильтром.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снялся с выборов губернатора Свердловской области. Соответствующее заявление политик сделал 18 июля в ходе совместной пресс-конференции с лидером "Яблока" Григорием Явлинским.

По словам Ройзмана, с дистанции он сходит из-за невозможности собрать нужное количество подписей депутатов на местах, необходимых для преодоления муниципального фильтра.

"Просто создан такой фильтр, который не дает возможности участвовать в выборах. Это не вопрос выдвижения, а вопрос именно невозможности участвовать", - поддержал своего протеже лидер "яблочников".

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был выдвинут на пост губернатора Свердловской области 21 июня по решению бюро партии "Яблоко". Этому предшествовал скандал в региональном отделении, которое отказалось выдвигать одиозного политика на конференции 17 июня и фактически прекратило свое существование, поскольку значительная часть членов покинуло ряды партии.

Действия федерального руководства "Яблока" подверглись критике ЦИК РФ. "В соответствии с законом "О политических партиях", в случае отсутствия регионального отделения постоянно действующий руководящий орган партии может выдвигать кандидата в депутаты законодательных собраний. Соответствующая статья не говорит о том, что постоянно действующий руководящий орган может выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Федерации", - заявил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рекомендовала "Яблоку" перерегистрировать членов Свердловского регионального отделения партии и повторно выдвинуть своего кандидата в губернаторы от их лица.

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