И собранных подписей.

Член ЦИК России Евгений Шевченко 12 июля на заседании комиссии объяснил суть претензий к выдвижению мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области от федерального бюро партии "Яблоко".

"В соответствии с законом "О политических партиях", в случае отсутствия регионального отделения постоянно действующий руководящий орган партии может выдвигать кандидата в депутаты законодательных собраний. Соответствующая статья не говорит о том, что постоянно действующий руководящий орган может выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Федерации", - цитируют федеральные СМИ Шевченко.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что "Яблоку" необходимо перерегистрировать членов Свердловского регионального отделения партии и повторно выдвинуть своего кандидата в губернаторы от их лица. Не исключено, что в этом случае Ройзману придется заново собирать подписи депутатов для преодоления муниципального фильтра, передает "Уралинформбюро".

"Конечно, если он документы заберет и снова перерегистрируется, то, естественно, подписи он будет собирать новые. Те, которые он уже успел собрать, наверное, будут не совсем действительны", - обрисовал вероятное развитие событий советник председателя Избирательной комиссии Свердловской области Дмитрий Ветошкин.

Следует напомнить, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман стал кандидатом в губернаторы Свердловской области 21 июня по решению бюро партии "Яблоко". Этому предшествовал скандал в региональном отделении, которое отказалось выдвигать одиозного политика на конференции 17 июня и фактически прекратило свое существование, так как значительная часть членов покинуло ряды партии.

Экс-лидер свердловских "яблочников" Юрий Переверзев считает, что у партийных функционеров банально не хватит времени, чтобы провести внутренние процедуры и успеть с повторной регистрацией Ройзмана. "В Уставе партии достаточно размыто говорится, как можно выдвигать, а закон "О партиях" четко это все регламентирует: либо на конференции, либо на съезде. Однако я подозреваю, что ни то, ни другое сделать не реально - только на перерегистрацию членов уйдет до 2 месяцев. Потому технически невозможно успеть с регистрацией кандидата, которая закончится 26 июля", - уверен он.

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