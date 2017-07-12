×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ЦИК РФ лишит Ройзмана мечты о губернаторствеСегодня в 16:32

  • Текст

И собранных подписей.

Член ЦИК России Евгений Шевченко 12 июля на заседании комиссии объяснил суть претензий к выдвижению мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области от федерального бюро партии "Яблоко".

"В соответствии с законом "О политических партиях", в случае отсутствия регионального отделения постоянно действующий руководящий орган партии может выдвигать кандидата в депутаты законодательных собраний. Соответствующая статья не говорит о том, что постоянно действующий руководящий орган может выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Федерации", - цитируют федеральные СМИ Шевченко.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что "Яблоку" необходимо перерегистрировать членов Свердловского регионального отделения партии и повторно выдвинуть своего кандидата в губернаторы от их лица. Не исключено, что в этом случае Ройзману придется заново собирать подписи депутатов для преодоления муниципального фильтра, передает "Уралинформбюро".

"Конечно, если он документы заберет и снова перерегистрируется, то, естественно, подписи он будет собирать новые. Те, которые он уже успел собрать, наверное, будут не совсем действительны", - обрисовал вероятное развитие событий советник председателя Избирательной комиссии Свердловской области Дмитрий Ветошкин.

Следует напомнить, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман стал кандидатом в губернаторы Свердловской области 21 июня по решению бюро партии "Яблоко". Этому предшествовал скандал в региональном отделении, которое отказалось выдвигать одиозного политика на конференции 17 июня и фактически прекратило свое существование, так как значительная часть членов покинуло ряды партии.

Экс-лидер свердловских "яблочников" Юрий Переверзев считает, что у партийных функционеров банально не хватит времени, чтобы провести внутренние процедуры и успеть с повторной регистрацией Ройзмана. "В Уставе партии достаточно размыто говорится, как можно выдвигать, а закон "О партиях" четко это все регламентирует: либо на конференции, либо на съезде. Однако я подозреваю, что ни то, ни другое сделать не реально - только на перерегистрацию членов уйдет до 2 месяцев. Потому технически невозможно успеть с регистрацией кандидата, которая закончится 26 июля", - уверен он.

Ранее по теме:
Глава ЦИК России поставила выдвижение Ройзмана под вопрос
Ройзман - все: сходит с дистанции
Свердловское "Яблоко" попало "в петлю"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Каменного века.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×