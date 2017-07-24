Пока что карнавальную.

22 июля 2017 года в Заречном прошел традиционный карнавал, приуроченный к 25-летию присвоения населенному пункту статуса города и 25-летию концерна "Росэнергоатом", филиалом которого является Белоярская АЭС.

Одним из главных действующих лиц мероприятия стал первый вице-спикер Заксобрания Свердловской области Виктор Шептий. Политик, водрузив на голову пластиковую корону, принял участие в карнавальном шествии. Видеоролик с мероприятия, снятый собственноручно главным единороссом Среднего Урала, он опубликовал на своей странице в Instagramm.ru.

Стоит напомнить, что весной 2017 года Шептий отыграл роль оппонента Евгения Куйвашева на праймериз "Единой России", предварявших выдвижение партийного кандидата на пост губернатора. Лидер свердловских "медведей" не скрывал своего технического статуса – на встречах с партактивом на местах он во всеуслышание заявлял, что поддерживает нынешнего врио губернатора. За это, надо полагать, Шептий надеется получить "царское вознаграждение" - например, кресло спикера Заксобрания, о котором, как отмечают политологи, он грезит давно.

С 2011 года в региональном парламенте бессменно председательствует Людмила Бабушкина, которой в январе исполнилось 66 лет. Шептию в декабре "стукнет" 52 года и он, в отличие от Бабушкиной, сейчас не "засвечен" в каких-либо крупных скандалах.

За спикером ЗакСо тем временем пристально наблюдают из резиденции полпреда президента России в УрФО Игоря Холманских – из-за конфликта интересов, возникшего в окружении Бабушкиной. Ее помощница на добровольной основе Любовь Казанцева, как ранее сообщало "Уралинформбюро", получает зарплату в Национальной сурьмяной компании (НСК). Бизнес-структура, наполовину принадлежащая сыну олигарха Ротенберга, несколько лет пытается разместить свое вредное производство на территории Свердловской области. Сначала им это не удалось сделать в Дегтярске, теперь против планов НСК бунтует Асбест.



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