Россию покинут 755 американских дипломатовСегодня в 08:51
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В ответ на санкции США.
Персонал дипломатических миссий США в России будет сокращен на 755 человек. Об этом в беседе с ведущим ВГТРК Владимиром Соловьевым сообщил президент Владимир Путин.
Таким образом, как ранее заявлял МИД РФ, каждая из сторон будет представлена 455 специалистами. Кроме того, с 1 августа будет приостановлено использование американскими дипломатами всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.
Эти меры стали ответом на одобрение 27 июля Конгрессом США "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций". Документ сейчас ждет визы Дональда Трампа.
"Почему сейчас? Потому что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией", - цитируют Путина Вести.Ru.
По словам президента, Россия довольно долго ждала изменений к лучшему: "Питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов. Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем".
Не исключено, что сократится и число сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Однако там "Уралинформбюро" оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
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