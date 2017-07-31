В ходе внутренней проверки министерства.

Ректор Уральского государственного горного университета (УГГУ) Николай Косарев в ближайшее время может уйти в отставку. Как рассказал "Уралинформбюро" общественник и журналист Максим Румянцев, посвятивший немало времени расследованию деятельности Косарева, его уход – вопрос решенный.

"Знаю точно, что уже 5 декабря 2016 года министр образования и науки РФ Ольга Васильева подписала резолюцию, что отставка согласована. Об этом нигде не писалось, не говорилось, поскольку шла внутренняя работа по проверке деятельности Косарева. Было обнаружено много противоречий в декларациях об имуществе, капиталовложениях, что служит основанием для досрочной отставки", - сообщил Румянцев.

По его словам, те факты, которые он привел в своем заявлении в ведомство, оказались "мелочью" в сравнении с теми, что были обнаружены в ходе внутренней проверки Минобрнауки: "Уголовные дела возбудили. Думаю, это еще не конец в истории правления Косарева в горном университете".

Максим Румянцев отмечает, что он неоднократно направлял запросы в ОНФ, однако там не "хотели слышать об этом": "Я их информировал – смотрите, у Косарева дача "на воде", огорожена береговая линия. Это первые симптомы того, что человек, который возглавляет университет с факультетом для обучения кадастровых инженеров, как чиновник где-то что-то нарушает".

В горном университете грядущие кадровые перестановки отрицают: "Ректор УГГУ – Николай Петрович Косарев", - отрезали в пресс-службе вуза. Получить комментарий самого ректора к моменту выхода материала не удалось - Николай Косарев не берет трубку.

Одновременно с этим правоохранительными органами расследуются 2 уголовных дела, касающихся УГГУ. "Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), а также по ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества). Уголовные дела пока безфигурантные", — сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.

По ее словам, УГГУ заключил договор с ООО "Центр права и технологий" на 4 миллиона рублей по оказанию услуг на международном студенческом фестивале "Сотрудничество-2016". Был подписан акт выполненных работ, однако фактически никакие работы не производились.

Второе дело возбуждено по факту проведения конкурса "Мисс и Мистер УГГУ-2017". Было продано 400 билетов по 100 рублей, причем студентов обязали вернуть половину стоимости билетов обратно, якобы, на оплату работы режиссера.

В апреле 2017 года сотрудники прокуратуры пришли в кабинет ректора УГГУ и запросили документы по финансовой деятельности вуза. Тогда же прошла информация, что переизбраться Косареву, у которого в 2017 году истекает срок полномочий в качестве ректора, не получится. Причина – политические ошибки, чрезмерная критика правительства Свердловской области на посту сопредседателя реготделения ОНФ и неудачное участие в выборах в Госдуму по спискам "Партии пенсионеров за справедливость".

По данным источников "Уралинформбюро", Николай Косарев уже обратился за консультацией к адвокатам.

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