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Свердловская "Родина" потеряла видного членаСегодня в 09:28

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Патриота-перебежчика.

В Свердловском отделении партии "Родина" очередной скандал. Как стало известно "Уралинформбюро", из Совета и в целом из партии изгнан Сергей Ярутин. Соответствующее решение было принято главой регионального отделения.

Как утверждается в обнародованном документе, Ярутин пострадал "из-за невыполнения обязанностей, предусмотренных Уставом партии, и за действия, наносящие вред ее политическим интересам".

По мнению политологов, это итог конфликта интересов, разгоревшегося между Ярутиным и Валентиной Гофенберг, о которой ранее подробно рассказывало "Уралинформбюро". По их оценке, отделение находится в состоянии технического дефолта - спонсоров нет, как и кандидатов, желающих пройти под флагами "Родины" в муниципальные думы Свердловской области.

Поговаривают, что весной нынешнего года переворот в отделении Гофенберг с Ярутиным организовывали под обещание "принести деньги". Но из амбициозных планов ничего не вышло.

Накануне прихода в "Родину" Сергей Ярутин покинул ряды "Патриотов России", будучи ответственным за долги, накопленные Свердловским отделением партии.

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