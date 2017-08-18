В единый день голосования.

Онлайн-трансляция голосования на выборах губернатора Среднего Урала будет вестись из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского. В помещениях городских и районных ТИКов установят по две камеры, которые будут передавать в Интернет не только картинку, но и звук.

Соответствующее постановление на своем сайте опубликовал Свердловский избирком, передает "Уралинформбюро". В документе также оговорено, что должно попасть в кадр, а что нет.

От камер не могут быть скрыты урны для голосования или КОИБы, места выдачи бюллетеней и работа комиссии по подсчету избирательных документов.

Запрещено направлять камеры видеонаблюдения на кабинки для голосования, чтобы "не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей". Не рекомендуется снимать граждан крупно на весь экран.

Всего в Свердловской области видеонаблюдение с трансляцией в Интернет будет вестись на 805 избирательных участках из 2 542. В частности, 526 камер установят в Екатеринбурге, 144 - в Нижнем Тагиле, 135 – в Первоуральске и Каменске-Уральском.

Видеонаблюдения не будет в помещениях для голосования, расположенных в больницах, СИЗО и в воинских частях.

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