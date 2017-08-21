А губернатор Куйвашев живет на одну зарплату.

Свердловский избирком раскрыл сведения о доходах и имуществе кандидатов на пост главы региона. Самым богатым оказался представитель от КПРФ Алексей Парфенов, который в ходе теледебатов уже рассказывал о своих двух квартирах в Москве, передает "Уралинформбюро".

Как следует из опубликованных сведений, банкир-коммунист за 2016 год заработал 10,7 миллиона рублей. На его банковских счетах хранится 105 тысяч рублей. Он владеет пятью земельными участками, автомобилем Lexus, двумя мотоциклами, грузовиками, снегоболотоходом и тремя прицепами.



Эсер Дмитрий Ионин в минувшем году заработал 3,5 миллиона рублей. В эту сумму входит его зарплата в Заксобрании Свердловской области, а также доход от продажи имущества. На банковских счетах Ионина хранится 11 тысяч рублей. При этом, жена кандидата заработала лишь 132 тысячи рублей.

Кандидат от ЛДПР Игорь Торощин отчитался о 3,4 миллионах рублей – это его зарплата в Госдуме и Заксобрании, плюс доходы от счетов в банках, где он хранит 1,9 миллиона рублей.



"Пенсионер" Дмитрий Сергин за прошлый год получил 3,3 миллиона рублей от УК "Стандарт", гордумы, Пенсионного фонда, комитета соцполитики администрации города и банка Екатеринбурга. На его счетах - менее 2 тысяч рублей.

Задекларированный доход врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев - 3,3 миллиона рублей. Это его годовая зарплата. На его счетах в банках лежит 394 тысячи рублей.



Самая интересная доходная история у кандидата от "зеленых" Константина Киселева. В прошлом году депутат гордумы Екатеринбурга заработал 1,2 миллиона рублей - не более 100 тысяч рублей в месяц. В перечне источников его дохода - ИФИП УрО РАН, муниципальная дума, журнал "Урал" и доходы со счетов в банках (на них размещено примерно 6 миллионов рублей). Кроме того известный политолог получал денежное вознаграждение от ИП Панова О.Р. Это небезызвестная Оксана Панова - владелица таблоида "Знак". Какие суммы перешли Киселеву из ее кассы, не уточняется.