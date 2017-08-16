×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловским губернатором может стать сын швеи и сантехникаСегодня в 10:22

Мечтающий о временах Росселя.

Продолжение теледебатов кандидатов в губернаторы Свердловской области 16 августа подарило телезрителям новую интригу. Молодой "сокол Жириновского" Игорь Торошин пообещал в случае своей победы вернуть регион в 90-е, чтобы жить "как во времена правления Эдуарда Росселя", сообщает "Уралинформбюро".

Использование бренда "Россель", по мнению экспертов, однозначно прибавляет очки в предвыборной кампании. Иное дело, что сегодня 79-летний экс-губернатор представляет в Совете Федерации главу Свердловской области. Тем самым он автоматически входит в команду Евгения Куйвашева, планирующего оставить губернаторское кресло за собой еще на 5 лет.

В ходе дебатов Торошина с банкиром-коммунистом Алексеем Парфеновым стали известны подробности их жизни. "Я не политик или чиновник, я из простой семьи военных", - отметил представитель КПРФ. "А у меня мама – швея, папа - сантехник", - парировал кандидат от ЛДПР.

Коммунист настойчиво интересовался мнением Торошина о состоянии экономики в регионе. А либерал-демократ проэкзаменовал Парфенова на знание суточных удоев одной буренки. И заодно поддел приезжего банкира вопросом о двух квартирах в Москве. Парфенов пояснил, что одна из них в кредите, и он не прочь взять ипотеку, чтобы обзавестись собственным жильем в Екатеринбурге.

Ранее по теме:
В Свердловской области начались теледебаты претендентов в губернаторы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
ЛДПР отличается исключительным дебилизмом Сегодня в 11:59

Вернуть регион во времена 90-х? Он дебил? Ну, мы так и поняли. Сейчас тоже плохо, но в 90-х был откровенный беспредел. В 90-е годы на МЗИКе зарплату водкой выдавали и люди месяцами сидели без зарплаты. А ещё в 90-е были абсолютно пустые полки в магазинах. Сейчас денег нет, тогда не было продуктов. В чём разница? Именно Россель притащил бандитов во власть и именно при Росселе наш регион стал бандитским. НАМ ЭТОГО НЕ НАДО!

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Выборы-2017»

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×