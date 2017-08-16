Свердловским губернатором может стать сын швеи и сантехникаСегодня в 10:22
- Текст
- Комментарии (1)
Мечтающий о временах Росселя.
Продолжение теледебатов кандидатов в губернаторы Свердловской области 16 августа подарило телезрителям новую интригу. Молодой "сокол Жириновского" Игорь Торошин пообещал в случае своей победы вернуть регион в 90-е, чтобы жить "как во времена правления Эдуарда Росселя", сообщает "Уралинформбюро".
Использование бренда "Россель", по мнению экспертов, однозначно прибавляет очки в предвыборной кампании. Иное дело, что сегодня 79-летний экс-губернатор представляет в Совете Федерации главу Свердловской области. Тем самым он автоматически входит в команду Евгения Куйвашева, планирующего оставить губернаторское кресло за собой еще на 5 лет.
В ходе дебатов Торошина с банкиром-коммунистом Алексеем Парфеновым стали известны подробности их жизни. "Я не политик или чиновник, я из простой семьи военных", - отметил представитель КПРФ. "А у меня мама – швея, папа - сантехник", - парировал кандидат от ЛДПР.
Коммунист настойчиво интересовался мнением Торошина о состоянии экономики в регионе. А либерал-демократ проэкзаменовал Парфенова на знание суточных удоев одной буренки. И заодно поддел приезжего банкира вопросом о двух квартирах в Москве. Парфенов пояснил, что одна из них в кредите, и он не прочь взять ипотеку, чтобы обзавестись собственным жильем в Екатеринбурге.
Ранее по теме:
В Свердловской области начались теледебаты претендентов в губернаторы
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Вернуть регион во времена 90-х? Он дебил? Ну, мы так и поняли. Сейчас тоже плохо, но в 90-х был откровенный беспредел. В 90-е годы на МЗИКе зарплату водкой выдавали и люди месяцами сидели без зарплаты. А ещё в 90-е были абсолютно пустые полки в магазинах. Сейчас денег нет, тогда не было продуктов. В чём разница? Именно Россель притащил бандитов во власть и именно при Росселе наш регион стал бандитским. НАМ ЭТОГО НЕ НАДО!ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 14:03
Четверо пострадавших в ЧП на Ван-Егане находятся в тяжелом состоянии
Еще у восьми состояние средней тяжести.Сегодня в 13:39
На тюменской трассе 16-летний водитель ВАЗа попал в ДТП
Пострадал его отец.Сегодня в 13:17
Свердловчанин зарезал мать и ее сожителя
И рассказал соседям.Сегодня в 13:13
Гостей ЧМ-2018 ждет екатеринбургская "инфекционка"
Если они заболеют.Сегодня в 13:10
В Перми жители новостроек больше месяца сидят без горячей воды
Спросить не с кого.Сегодня в 13:08
Почетных граждан Екатеринбурга соберут в зоопарке
На экскурсию.Сегодня в 12:26
Россию ждет новый дефицит лекарств от ВИЧ
Весной 2018 года.Сегодня в 12:18
В екатеринбургском ТРЦ "Радуга-парк" поймали наркоторговку
Ей грозит 20 лет.Сегодня в 12:05
Решетников определился с главой Минприроды
Им станет геолог.Сегодня в 12:04
Екатеринбургский памятник "дополнят" парковкой
Для отряда "Каравелла".Сегодня в 12:00
Екатеринбуржцам вернули горячую воду
Спустя 4 дня.Сегодня в 11:56
Армия российских трезвенников выросла в 1,5 раза
За восемь лет.Сегодня в 11:52
Челябинец зарезал постояльца гостиницы
И поджег ее.Сегодня в 11:51
Получатели грантов Президента РФ попали "под колпак"
Включая фермера Мельниченко.Сегодня в 11:43
Тюменское ОПС вывело в Китай почти 600 миллионов рублей
За полгода.
Ещё в сюжете «Выборы-2017»
Главные новости
- Сегодня в 13:08Почетных граждан Екатеринбурга соберут в зоопарке
- Сегодня в 11:31Четыре российских банках из ТОП-15 попали в зону риска
- Сегодня в 10:35Екатеринбургские пайщики сидят в Кольцово без еды 7 дней
- Сегодня в 10:22Свердловским губернатором может стать сын швеи и сантехника
- Сегодня в 08:33В деле "Бухты Квинс" множатся обвиняемые
Аналитика
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.