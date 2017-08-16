Мечтающий о временах Росселя.

Продолжение теледебатов кандидатов в губернаторы Свердловской области 16 августа подарило телезрителям новую интригу. Молодой "сокол Жириновского" Игорь Торошин пообещал в случае своей победы вернуть регион в 90-е, чтобы жить "как во времена правления Эдуарда Росселя", сообщает "Уралинформбюро".

Использование бренда "Россель", по мнению экспертов, однозначно прибавляет очки в предвыборной кампании. Иное дело, что сегодня 79-летний экс-губернатор представляет в Совете Федерации главу Свердловской области. Тем самым он автоматически входит в команду Евгения Куйвашева, планирующего оставить губернаторское кресло за собой еще на 5 лет.

В ходе дебатов Торошина с банкиром-коммунистом Алексеем Парфеновым стали известны подробности их жизни. "Я не политик или чиновник, я из простой семьи военных", - отметил представитель КПРФ. "А у меня мама – швея, папа - сантехник", - парировал кандидат от ЛДПР.

Коммунист настойчиво интересовался мнением Торошина о состоянии экономики в регионе. А либерал-демократ проэкзаменовал Парфенова на знание суточных удоев одной буренки. И заодно поддел приезжего банкира вопросом о двух квартирах в Москве. Парфенов пояснил, что одна из них в кредите, и он не прочь взять ипотеку, чтобы обзавестись собственным жильем в Екатеринбурге.

Ранее по теме:

В Свердловской области начались теледебаты претендентов в губернаторы