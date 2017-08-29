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Глава пермского УФАС Александр Плаксин избавится от приставки "и.о." Сегодня в 15:51

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Через нескольких дней.

Исполняющий обязанности руководителя УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин может избавиться от приставки "и.о." уже 1 сентября. Его кандидатуру одобрил полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Документы направлены в адрес руководителя ФАС России Игоря Артемьева. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, вопросы о новых назначениях решаются в Москве оперативно - в течение 3-4 дней.

Карьеру в прикамском УФАС Александр Плаксин начал в 2014 году. В его обязанности входила координация работы отдела контроля закупок, отдела контроля органов власти и процедур торгов, а также отдела контроля естественных монополий.

На должность и.о. руководителя он был назначен 28 апреля 2017 года, после того как прежний глава ведомства Антон Удальев перешел на работу в правительство Пермского края.

Ранее по теме:
Глава УФАС Прикамья ушел на работу в правительство

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