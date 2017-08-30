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Главу администрации Верхотурья отправили в отставкуСегодня в 16:28

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Без объяснения причин.

30 августа 2017 года депутаты Верхотурья проголосовали за расторжение контракта с главой администрации городского округа Василием Сизиковым.

"Решение было принято в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса - без объяснения причины", - прокомментировал "Уралинформбюро" глава Верхотурья Алексей Лиханов.

Он отметил, что к Сизикову накопилось много претензий. Сити-менеджер сорвал подготовку к отопительному сезону, программу газификации городского округа и завалил проект дороги Мелиораторов.

Стоит отметить, что в начале августа чиновники уже заявляли о недовольстве главой администрации Верхотурского ГО. Они сообщали, что до 1 февраля 2017 года котельные на правах аренды эксплуатировала компания "УралТЭК". После этого местные власти должны были заключить с коммерсантами концессионное соглашение. Однако договор не был составлен. Соответственно, к подготовке к отопительному сезону коммунальщики до сих пор не приступили.

Ранее по теме:
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