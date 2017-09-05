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Мутко едет в Екатеринбург открывать "Калининец"04 сентября в 14:33

Но на поле вице-премьера не пустят.

Российский вице-премьер Виталий Мутко 5 сентября прибудет в Свердловскую область. Вместе с врио губернатора региона Евгением Куйвашевым он поучаствует в открытии в Екатеринбурге спорткомплекса "Калининец" - площадки, которая будет задействована на чемпионате мира по футболу 2018 года в качестве одной из тренировочных баз, передает "Уралинформбюро".

В данный момент футбольное поле, которое на территории "Калининца" существует с 1960-х годов, готовят к предстоящей презентации высоким гостям. Она намечена на 16.00.

При этом на сам натуральный газон не пустят даже вице-премьера. Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель отдела маркетинга спорткомплекса Дмитрий Непокрытый, на тренировочной площадке завтра не планируется проведение даже показательных игр. Сразу после торжественной церемонии поле законсервируют до 2018 года.

По словам собеседника агентства, в спорткомплексе теперь не только поле соответствует всем требованиям Международной федерации футбола (FIFA), но и административно-бытовые корпуса. Вице-премьеру и главе региона в числе прочего во вторник презентуют новые раздевалки, медкабинет и конференц-зал.

Стоит отметить, что на Средний Урал в последнее время наведались сразу несколько федеральных чиновников. Среди них: министр связи Николай Никифоров, посетивший в селе Позариха обновленный пункт ОВП, вице-премьер России Дмитрий Козак, который провел в уральской столице совещание по развитию особых экономических зон, а 2 сентября министр транспорта РФ Максим Соколов в компании Евгения Куйвашева открыл новый участок Екатеринбургской кольцевой автодороги.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Игорь 04 сентября в 16:03

Как это "по-нашему"! Сделать и законсервировать. Ибо, нефиг!

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