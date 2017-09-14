Куйвашев потребовал ужесточить наказание за несанкционированные свалкиСегодня в 19:59
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На заседании кабмина.
14 сентября 2017 года на заседании правительства Свердловской области глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил министру природных ресурсов Алексею Кузнецову подготовить предложения по борьбе с несанкционированными свалками. В том числе он распорядился увеличить штрафы за помойки, передает "Уралинформбюро".
На данный момент на территории Свердловской области выявлено 400 несанкционнированых свалок, при этом к ответственности привлечено всего 15 нарушителей.
"Это что такое? Это очень мало. Все мы в лес ходим, видим, что там происходит. Необходимо, в том числе, посмотреть на самые современные технологии по отслеживанию нарушителей. Нам надо более решительными здесь быть", - заявил Евгений Куйвашев.
Алексей Кузнецов отметил, что министерство рассматривает вопрос космического мониторинга, но "это серьезный шаг".
"Понимаю, серьезный. И вопрос не менее серьезный. В течение месяца жду от вас предложений", - подытожил глава региона.
По оценке Кузнецова, экологическая обстановка в регионе удручающей не выглядит и даже внушает оптимизм.
Так, в 2016 году по сравнению с предыдущим на 7,5% сократился объем выбросов загрязняющих веществ со стационарных источников. Хуже обстоят дела с загрязнением воздуха автотранспортом - рост составил 2,5%. Самые задымленные города – это Екатеринбург, Первоуральск, Верхняя Пышма и Полевской.
Суммарный "вклад" от стационарных и передвижных источников в 2016 году - 1,3 миллиона тонн, что на 4,8% ниже уровня 2015 года.
Высоким остается объем образования отходов добывающей промышленности, однако 95% - это отходы 5-го класса опасности, то есть, по оценке министра, практически неопасные. Коммунальные отходы в Свердловской области составляют лишь 1% от общего объема.
"На территории области зарегистрировано 837 действующих объектов размещения отходов, из них 395 – коммунальных отходов и 442 – промышленных и сельскохозяйственных. В 2016 году надзорными органами в области проведено 2770 проверок. Выявлено почти 4 тысячи нарушений. Начислено штрафов почти на 87 миллионов рублей, взыскано 43 миллиона рублей", - уточнил Алексей Кузнецов.
Он добавил, что на Среднем Урале с 2011 года применяется практика заключения соглашений о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. Сегодня подписано 27 таких соглашений, на реализацию которых в 2016 году потрачено порядка 1,5 миллиарда рублей.
Стоит отметить, что заседание свердловского правительства в его нынешнем составе стало последним в этом году. 18 сентября после инаугурации Евгений Куйвашев приступит к формированию нового состава кабмина.
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