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Итоги выборов в думу Новоуральска рассмотрит судСегодня в 18:17

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Иск подан.

Бывший депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Шадрин 15 сентября подал административный иск в Новоуральский горсуд. Он требует признать недействительными итогов голосования на участке, который 10 сентября располагался в городской больнице, передает "Уралинформбюро".

Дмитрий Шадрин баллотировался в парламент Новоуральского городского округа. По итогам выборов он занял второе место, уступив 17 голосов кандидату от "Единой Россией" Лидии Голубевой.

Шадрин уверен, что он проиграл выборы в одномандатном округе №12 из-за фикции со стороны конкурентов, которые привели на избирательный участок в клинике людей, фактически не проживающих на территории округа.

"Напоминаю: по итогам выборов на 2 участках, где голосовали жители 12-го округа, я одержал победу. Однако результаты на искусственно присоединенному к округу участке в больнице кардинально меняют ситуацию и якобы побеждает кандидат от "Единой России " Голубева. Таким образом, в городе впервые появляется условный депутат "от психушки", - заявил депутат на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Вынести решение инстанция Новоуральска должна в течение двух месяцев.

Ранее по теме:
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