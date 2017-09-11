Оспаривать итоги.

Заявление в суд с требованием отменить результаты выборов в Новоуральске намерен подать экс-депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Шадрин. Он баллотировался в парламент Новоуральского городского округа, но занял второе место, уступив 17 голосов кандидату от "Единой Россией" Лидии Голубевой, передает "Уралинформбюро".

По мнению кандидата, он проиграл выборы в одномандатном округе №12 только из-за голосования людей, госпитализированных в центральную медико-санитарную часть №31 (ЦМСЧ-31) и фактически не проживающих на территории округа.

"Всем известно мое крайне негативное отношение к ФМБА и руководству ЦМСЧ-31. Мне было понятно, что эти люди сделают все для того, чтобы помочь моим конкурентам, но пресечь злоупотребления, допущенные, по моему мнению, в пользу госпожи Голубевой, я не смог. Из 207 избирателей, голосовавших в больнице, 61 человек отдали свой голос именно ей, что и позволяет ей считаться победителем выборов вопреки действительной воле жителей улиц Гастелло, Мичурина, Маяковского и Строителей", — заявил Дмитрий Шадрин на своей странице в Facebook.

Шадрин считает, что списки избирателей были сформированы с нарушением законодательства, путем включения в них лиц, не госпитализировавшихся и находившихся в дневном стационаре.

"Есть у нас окружная больница, туда загнали, наверное, человек сто на дневной стационар. Эти люди пришли и проголосовали именно за того кандидата, за которого их, видимо, попросили. При мне оттуда в воскресенье в 21.30 вышло человек 10-12. Когда я спросил, что они тут делали, люди заявили, что их "только что выписали". Я "прозевал" этот ход конкурентов", - рассказал "Уралинформбюро" Дмитрий Шадрин.

Иск в инстанцию Новоуральска он намерен подать в конце недели.