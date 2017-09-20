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Косинцев опроверг свой уход из руководства ЕРСегодня в 09:40

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В Свердловской области.

После инаугурации главы Свердловской области Евгения Куйвашева начали циркулировать слухи о заменах не только в составе регионального правительства, но и в политсовете областного отделения "медведей".

Речь, в частности, шла об уходе из свердловской ячейки руководителя местного исполкома Александра Косинцева и двух его заместителей - Евгения Енина и Андрея Мозолина.

В личной беседе с "Уралинформбюро" Косинцев опроверг слухи о прекращении полномочий в региональном политсовете партии, заявив, что "он как сидит в исполкоме, так и будет тут сидеть".

Стоит отметить, что накануне в политсовете регионального отделения "медведей" произошли кадровые перемены. На должность координатора межмуниципального координационного совета по Екатеринбургу единороссы согласовали депутата Заксобрания региона Михаила Клименко.

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