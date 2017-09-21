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Губернатору Самарской области прочат отставкуСегодня в 18:06

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Уже на следующей неделе.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, возглавляющий регион с 2012 года, может покинуть свой пост уже на следующей неделе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Уточняется, что уход Меркушкина обсуждался еще весной, однако тогда отставка не состоялась. Источники отмечают, что сегодняшнее решение об отставке главы региона может означать то, что компромиссная фигура на его место, наконец, найдена.

Стоит отметить, что пресс-служба губернатора Самарской области опровергла информацию о возможной отставке Меркушкина.

21 сентября 2017 года также прошла информация о возможной отставке главы Нижегородской области Валерия Шанцева. Сам он также опроверг ее, передает "Уралинформбюро".

По данным СМИ, уход последнего может запустить волну отставок по всей стране. Смена первого лица ожидает порядка 10 субъектов.

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