На кресло мэра Белоярского.

В Белоярском прошел первый этап конкурса по отбору претендентов на кресло главы городского округа. Отборочная комиссия 22 сентября приняла документы у девяти кандидатов, среди которых действующий глава городского округа Павел Юдин.

По словам главы конкурсной комиссии, у градоначальника, полномочия которого уже истекли, шансы на победу слишком малы.

"У Юдина самое худшее положение. Он развел такой бардак в городском округе, еще и с депутатами не смог установить диалог. Если он даже в рамках конкурса выйдет к депутатам, то они его там попросту заклюют", - рассказал "Уралинформбюро" депутат думы Белоярского ГО, председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Иван Десятков.

Он также сообщил, что второй этап конкурса разделят на две части: 29 сентября кандидаты презентуют свои программы развития городского округа, а 6 октября - пройдут собеседование. "Чтобы не нарушать ничьи права, мы решили всех пропустить во второй тур, а уже в личной беседе будем задавать различные вопросы. По формальным причинам мы к кандидатам не станем "докапываться", - пообещал Десятков.

Среди претендентов на пост главы Белоярского ГО - пенсионер Николай Брусницын, бывший глава Белоярской поселковой управы Андрей Горбов, экс-глава Белоярского района Богдан Процык, замдиректора ГКУ СО "Областной информационно-расчетный центр" Сергей Леднев, экс-глава БГО Александр Привалов и его бывший заместитель по экономике Эдуард Карелин, а также редактор газеты "Новое Знамя в Белоярском округе" Наталья Зайка и депутат муниципальной думы БГО Алексей Бутаков.