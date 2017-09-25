Без глав могут остаться 10 регионов.

Начало текущей недели может ознаменоваться серией отставок губернаторов в десяти российских регионах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

Кадровые перемены, по данным издания, грядут в Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областях, Ненецком автономном округе (НАО), Красноярском и Алтайском краях, а также, возможно, в одном-двух субъектах на Северном Кавказе.

Очередное оживление слухов о замене региональных руководителей связывают с успешной региональной кампанией 2017 года и тем, что в преддверии президентской избирательной кампании остается немного времени на кадровую работу. Так, по мнению главы фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, на итогах президентских выборов перестановки скажутся положительно - успокоят остроту конфликтов и "дадут людям надежду".

Политолог Екатерина Курбангалеева не исключила, что посты глав регионов возглавят чиновники федеральных министерств и ведомств.

Между тем, попавшие в списки "на вылет" губернаторы утверждают, что находятся на рабочих местах и в отставку не собираются, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в конце прошлой недели СМИ сообщили о скорой отставке губернаторов Самарской и Нижегородской областей.

Ранее по теме:

Губернатору Самарской области прочат отставку

Уход нижегородского губернатора Шанцева запустит новую волну отставок