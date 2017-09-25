Экс-мэр Самары сядет в кресло губернатораСегодня в 16:35
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По распоряжению Путина.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина. О решении президента сообщает пресс-служба Кремля, передает "Уралинформбюро".
"Принять отставку Губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. по собственному желанию", - говорится в тексте указа главы РФ.
В освободившееся кресло губернатора Самарской области сядет сенатор и бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Он назначен временно исполняющим обязанности главы региона.
Также на сайте Кремля сообщается, что Николай Меркушкин указом Путина назначен на пост специального представителя Президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Как сообщалось ранее, на этой неделе в отставку могут отправиться сразу 10 губернаторов. Политологи предполагают, что такое кадровое решение президента связано с поиском глав регионов, которые слышат народ без "Прямой линии".
Впрочем, кадровые перемены уральские регионы не коснутся.
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