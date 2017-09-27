Свердловский Уставный суд взял тайм-аут в вопросе отмены прямых выборовСегодня в 15:44
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Глав городских округов.
Уставный суд Свердловской области провел 27 сентября первое заседание, посвященное проверке на соответствие уставу региона закона "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", согласно которому в марте 2016 года были отменены прямые выборы глав муниципалитетов. Исключения составили лишь закрытые города, а также Нижний Тагил и Екатеринбург, передает "Уралинформбюро".
В инстанцию с жалобами обратились два жителя Дегтярска - Эдуард Трофимов и экс-председатель гордумы Николай Перков, недовольные тем, что теперь глав избирают местные парламенты из кандидатов, представленных членами конкурсной комиссии.
По словам заявителей, при этом Федерация предоставляет на выбор регионов 3 способа избрания глав городских округов. Тот, который предпочло Заксобрание Среднего Урала, не устроил жителей Дегтярска. Они возмущены, что поправки в региональный закон были приняты без согласия на то жителей города и депутатов муниципальной думы.
"Это лишает права граждан выбрать главу Дегтярского городского округа, не давая им полноценно участвовать в управлении делами государства. А также поправка в обсуждаемый закон содержит правовую неопределенность относительно состава городских округов, для которых устанавливается единственно возможный способ избрания глав ГО представительным органом муниципального образования", - заявил представитель Эдуарда Трофимова Антон Кудряков.
Стоит отметить, что из-за непрямого характера выборов Дегтярск уже больше года остается "обезглавленным": полномочия его бывшего градоначальника Игоря Бусахина истекли в октябре 2016 года. В настоящее время в муниципалитете объявлен повторный конкурс по выборам главы: участников предыдущего "забраковала" комиссия, считая претендентов недостаточно квалифицированными для должности градоначальника.
"В маленьких городах есть такая особенность: в них народ знает кандидатов лично и избирает того, кого считает достойным человеком, а здесь хотят навязать кого-то со стороны. А сейчас нам просто лоббируют кандидатуры, говоря: вот эти пройдут, а эти – нет", - рассказал "Уралинформбюро" заявитель Николай Перков.
Ранее закон в аналогичном процессе пытались оспорить жители Березовского, где также были отменены прямые выборы градоначальника. Но тогда Уставный суд не выявил нарушений, поскольку местные парламентарии сами обратились в ЗакСо с уведомлением об отказе от народных выборов мэра.
Точку в этом разбирательстве Уставный суд Среднего Урала поставит 19 октября.
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