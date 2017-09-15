Через суд.

Уставный суд Свердловской области проверит на соответствие уставу региона закон "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", которым были отменены прямые выборы муниципальных глав.

Такая информация размещена на портале инстанции. Заседание назначено на утро 27 сентября, оно будет открытым передает "Уралинформбюро".

Разбирательство пройдет по запросам двух жителей Среднего Урала – экс-председателя думы Дегтярска Николая Перкова и жителя города Э.Трофимова.

Как пояснили "Уралинформбюро" в парламенте Дегтярска, обращение в Уставной суд региона Перков направлял полтора года назад. Суть его сводилась к несогласию с решением властей Среднего Урала о проведения в муниципалитетах непрямых выборов мэров.

По закону, у субъектов есть право решить, каким из трех предложенных федерацией способов в городских округах будут избираться главы. В Свердловской области мэров выбирают местные депутаты из числа претендентов, представленных им конкурсной комиссией. Исключения составляют закрытые территории, а также Нижний Тагил и Екатеринбург. Николай Перков предложил рассмотреть законность такой системы выборов градоначальников в регионе.

Стоит отметить, что в Дегтярске из-за отмены прямых выборов мэров город почти год "обезглавлен" - полномочия Игоря Бусахина истекли в октябре 2016 года. В муниципалитете в конце августа был объявлен очередной конкурс по выборам градоначальника. Участников первого отбора "забраковал" председатель конкурсной комиссии из-за их несоответствия требованиям к руководителям муниципалитета, прописанных в законодательстве Свердловской области.

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