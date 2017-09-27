Заседание думы Асбеста сорвали "саботажники"Сегодня в 16:53
- Текст
- Комментарии (1)
Кворум не собрали второй раз.
Асбестовская гордума во второй раз не смогла собрать кворум для заседания. Из 21 депутата пришло лишь 12, для полноценной работы парламенту не хватило двух человек, рассказала "Уралинформбюро" депутат Наталья Крылова.
На второе заседание думы не пришли те же девять депутатов, что проигнорировали первое собрание. Среди них три самовыдвиженца, которые поддерживают "медведей", а также по два человека от ЛДПР, эсеров и единороссов.
"К сожалению, депутаты-саботажники опять не пришли по разным причинам: командировки, больничные листы. Некоторые просто не взяли трубку, когда им звонили, чтобы предупредить о заседании. Думу должен был созвать и открыть экс-председатель, но сам он не пришел, так как лечится где-то за пределами города. Созван парламент был, как положено, после публикации объявления в официальном печатном издании "Асбестовкий рабочий". Кроме того, секретариат обзвонил всех депутатов, но в итоге на заседание пришли 11 представителей КПРФ и один справедливоросс", - рассказала Крылова.
По ее словам, депутаты, пришедшие на заседание, продолжили работу: определились со списком комиссий и начала неофициальную работу по бюджету.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", по итогам выборов 10 сентября большинство мандатов в гордуме Асбеста (11 из 21) получили коммунисты, выступающие против строительства в непосредственной близости от жилого сектора сурьмяного завода.
Первое заседание думы Асбеста 21 сентября не состоялось из-за отсутствия кворума. "Прогул" девяти человек коммунисты назвали "саботажем", а в пресс-службе свердловской ячейки "Единой России" уточнили, что их представителей в Асбесте никто о заседании не предупредил.
На первом заседании новый созыв должен был избрать спикера, основным кандидатом на эту должность считалась Наталья Крылова. Она предположила, что ее кандидатура не устроила депутатов-прогульщиков и заявила о том, что готова отказаться от кресла председателя гордумы для сохранения в городе стабильности. Но уточнила, что пост спикера все-таки должен занять представитель КПРФ.
Очередное заседание запланировано на 5 октября. Стоит отметить, что если дума не соберется в течение трех месяцев, она может быть распущена. Кроме того, Асбест останется без бюджета на 2018 год.
Ранее по теме:
Дума Асбеста "заглохла" на первом заседании
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Не надо на следующих выборах голосовать за кандидатов от тех партий.которые игнорируют заседание думы.а значит предавших интересы избирателей, которые прголосовали за таких депутатов.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 19:53
Подчиненная экс-главы УФНС Зауралья отделалась "условкой"
За превышение полномочий.Сегодня в 19:39
Россия уничтожила все запасы химоружия
Досрочно.Сегодня в 19:15
Россияне перейдут на прямые договоры с энергетиками
В рамках грядущей реформы ЖКХ.Сегодня в 19:10
Екатеринбургский КРК "Уралец" облачили в "медь"
Полностью.Сегодня в 19:10
В Березовском обстрелявший таджика полицейский ждет приговора
Заседание назначено на 28 сентября.Сегодня в 18:59
Путин уволил главного президентского борца с коррупцией
И отправил его в Минюст РФ.Сегодня в 18:39
Глава свердловского ГЖИ объявил войну ЖСК
Чтобы обезопасить деньги дольщиков.Сегодня в 18:38
В Кургане рецидивист зарезал девушку
Его задержали.Сегодня в 18:22
Свердловчанину грозит пожизненное за убийство пожилой пары
Из-за денег.Сегодня в 18:21
Ремонт дорог Екатеринбурга обошелся в 1,6 миллиарда
Работы закончат 15 октября.Сегодня в 18:09
Прокурор просит посадить обвиняемых в обрушении дома в Перми
Двух из трех.Сегодня в 18:05
Тюменское УФАС оштрафовало Росгосстрах на 10,5 миллиона рублей
За сговор по ОСАГО.Сегодня в 17:58
Большой пролет: в фонде Новикова не нашлось талантливых детей
Особняки по-прежнему пустуют.Сегодня в 17:57
"Карабашмедь" получила оборудование на 3,8 миллиона долларов
Для утилизации технологических газов.Сегодня в 17:47
Россия подсластит жизнь узбекам
Наладив экспорт сахара.
Главные новости
- Сегодня в 19:39Россия уничтожила все запасы химоружия
- Сегодня в 19:10Екатеринбургский КРК "Уралец" облачили в "медь"
- Сегодня в 17:58Большой пролет: в фонде Новикова не нашлось талантливых детей
- Сегодня в 17:42Холманских попенял муниципалитетам за плохую борьбу с коррупцией
- Сегодня в 16:53Заседание думы Асбеста сорвали "саботажники"
Аналитика
"Черная дыра" в треугольнике Чернина
Новый этап расследования "Уралинформбюро".
Без средств к переселению
В "медной" столице.
Идите, школьники, пешком!
Родители, забудьте о поборах.