Кворум не собрали второй раз.

Асбестовская гордума во второй раз не смогла собрать кворум для заседания. Из 21 депутата пришло лишь 12, для полноценной работы парламенту не хватило двух человек, рассказала "Уралинформбюро" депутат Наталья Крылова.

На второе заседание думы не пришли те же девять депутатов, что проигнорировали первое собрание. Среди них три самовыдвиженца, которые поддерживают "медведей", а также по два человека от ЛДПР, эсеров и единороссов.

"К сожалению, депутаты-саботажники опять не пришли по разным причинам: командировки, больничные листы. Некоторые просто не взяли трубку, когда им звонили, чтобы предупредить о заседании. Думу должен был созвать и открыть экс-председатель, но сам он не пришел, так как лечится где-то за пределами города. Созван парламент был, как положено, после публикации объявления в официальном печатном издании "Асбестовкий рабочий". Кроме того, секретариат обзвонил всех депутатов, но в итоге на заседание пришли 11 представителей КПРФ и один справедливоросс", - рассказала Крылова.

По ее словам, депутаты, пришедшие на заседание, продолжили работу: определились со списком комиссий и начала неофициальную работу по бюджету.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", по итогам выборов 10 сентября большинство мандатов в гордуме Асбеста (11 из 21) получили коммунисты, выступающие против строительства в непосредственной близости от жилого сектора сурьмяного завода.

Первое заседание думы Асбеста 21 сентября не состоялось из-за отсутствия кворума. "Прогул" девяти человек коммунисты назвали "саботажем", а в пресс-службе свердловской ячейки "Единой России" уточнили, что их представителей в Асбесте никто о заседании не предупредил.

На первом заседании новый созыв должен был избрать спикера, основным кандидатом на эту должность считалась Наталья Крылова. Она предположила, что ее кандидатура не устроила депутатов-прогульщиков и заявила о том, что готова отказаться от кресла председателя гордумы для сохранения в городе стабильности. Но уточнила, что пост спикера все-таки должен занять представитель КПРФ.

Очередное заседание запланировано на 5 октября. Стоит отметить, что если дума не соберется в течение трех месяцев, она может быть распущена. Кроме того, Асбест останется без бюджета на 2018 год.

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