Депутаты не смогли собраться.

Первое заедание новоизбранной думы Асбеста 21 сентября не состоялось: депутаты не смогли собраться вместе. Из 21 заявилась лишь дюжина парламентариев. 11 из них – оказались коммунистами, которых в новом парламенте большинство. Еще один пришедший на заседание – это примкнувший к ним эсер, передает "Уралинформбюро".

Новый созыв должен был избрать спикера думы. Планировалась, что его кресло займет представитель КПРФ Наталья Крылова. Но необходимых для кворума 14 человек не набралось.

"Сегодня 9 человек не пришли – это 2 единоросса, 3 самовыдвиженца, которые поддерживают "медведей", 2 представителя ЛДПР и 2 эсера. Все они вдруг массово ушли на больничные или уехали в командировки" - заявила "Уралинформбюро" Крылова.

"Прогул" заседания представителями других партий и самовыдвиженцев коммунистка считает саботажем. По ее словам, они таким образом высказали свой протест ее избранию на пост председателя думы и позиции Крыловой в отношении строительства сурьмяного завода вблизи Асбеста.

Стоит отметить, что народная избранница поддерживает городских активистов, высказывающихся негативно в адрес возведения в черте города опасного предприятия. Его планирует строить "Национальная сурьмяная компания", наполовину подконтрольная сыну миллиардера Ротенберга.

Однако, как заявили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Единой России", они не согласны с обвинениями Крыловой в саботаже. Представители партии в гордуме Асбеста не пришли на заседание, так как их никто о нем не предупредил.

"Приглашений на заседание не было, их никто не рассылал, никто не звонил. Представители партии не знали о том, что сегодня было какое-то заседание. 19 сентября они получали мандаты, и не было никаких объявлений. Хотя уведомлять о заседании депутатов должны за три дня до него", - пояснил корреспонденту агентства пресс-секретарь региональной ячейки партии Максим Бестфатер.

Заседание асбестовской думы перенесли на 27 сентября. Если парламентарии не соберутся в течение трех месяцев, муниципальный орган может быть распущен.

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