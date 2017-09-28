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СМИ сообщили об отставке губернатора НАО Сегодня в 11:10

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Он покинет должность до конца недели.

Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин написал заявление о сложении с себя обязанностей главы региона. О своей отставке он объявит о конца недели, сообщает РБК. По данным издания, Москва недовольна реализацией майских указов президента и низкими темпами строительства соцобъектов.

Сменить Игоря Кошина на посту главы НАО может замминистра энергетики Кирилл Молодцов. Еще один претендент на губернаторское кресло - заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, передает "Уралинформбюро".

Как сообщалось ранее, 25 сентября свою должность потерял глава Самарской области Николай Меркушкин, на следующий день Владимир Путин отправил в отставку с поста губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Накануне об уходе с должности объявили главы Дагестана и Красноярского края.

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