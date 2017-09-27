Дагестан остался без главы Рамазана АбдулатиповаСегодня в 16:03
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Он подал в отставку.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление "по собственному желанию". 27 сентября 2017 года его вызвали в администрацию президента, где предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника, пишет "Коммерсант".
"Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась", — заявил Абдулатипов в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Информация о возможной смене руководителей региона на Северном Кавказе появилась в начале недели - вместе с сообщениями о грядущих массовых увольнениях губернаторов.
25 сентября свою должность покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, 26 сентября Владимир Путин отправил в отставку главу Нижегородской области Валерия Шанцева. 27 сентября стало известно об уходе с поста руководителя Красноярского края Виктора Толоконского.
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