"Ворота" в Качканар обойдутся области в 100 миллионов Сегодня в 11:26
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С лишним.
В Качканаре появится третий въезд в город. Его примерная стоимость 116 миллионов рублей. Построят его за счет денег, выделенных из казны Свердловской области, передает "Уралинформбюро".
О строительстве новой муниципальной дороги за счет региональной казны рассказал глава Качканарского городского округа Сергей Набоких на свой странице в соцсетях. Согласно генплану, она будет построена со стороны улицы Тагильская.
"Вчера согласительная комиссия Свердловской области утвердила выделение денежных средств в размере 116 миллионов рублей на строительство нового въезда в Качканар. Совершенно точно уже в следующем году мы начнем строительные работы", - отметил мэр.
Речь о магистрали зашла еще в мае текущего года, после апрельского рабочего визита в город горняков главы региона Евгения Куйвашева. Он обратил внимание на ситуацию с дорогами в муниципалитете, а затем поручил кабмину проработать вопрос о выделении Качканару дополнительных средств.
Не исключено, что со временем обозначенная градоначальником сумма может измениться и, скорее всего, в большую сторону.
Стоит отметить, что большинство дорог в Качканаре – не в идеальном состоянии. Примерно неделю назад местные жители украсили ямы портретами мэра Сергея Набоких. На что он посоветовал горожанам объезжать рытвины и заметил, что момент, когда абсолютно все дороги будут приведены в идеальное состояние, из-за дороговизны работ наступит "ни сегодня и ни завтра".
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