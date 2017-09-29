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Глава Каслей Екатерина Васенина подала в отставкуСегодня в 15:54

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Из-за судебного иска.

Мэр южноуральского города Касли объявила об отставке. Решение Екатерины Васениной 29 сентября поддержали местные парламентарии на внеочередном заседании, передает "Уралинформбюро".

Как рассказала агентству Екатерина Васенина, она осталась в статусе временно исполняющей обязанности градоначальника, приставка "врио" сохраниться за ней до проведения нового конкурса на должность главы муниципалитета.

Решение об отставке Васенина приняла из-за судебного иска, который подал ее оппонент, не прошедший конкурсную комиссию 26 июня 2017 года. Ее конкурент Вячеслав Горобец (действующий замглавы каслинского муниципального района, - прим.ред.) не смог даже сдать документы в конкурсную комиссию: ее участники усомнились в подлинности его диплома военного училища.

"Конкурсная комиссия подала апелляцию, но она пока не рассматривалась. Но я считаю, что если были какие-то нестыковки на конкурсе – неправильно была произведена оценка документов или что-то еще, надо дать возможность депутатам провести еще раз выборы. И я в них буду обязательно участвовать. У нас итак не простая территория. Чтобы никто не ставил под сомнение мою легитимность, лучше еще раз провести процедуру конкурса", - пояснила "Уралинформбюро" врио главы Каслей.

Стоит отметить, что место градоначальника в Каслях стало вакантным в марте 2017 года, когда по требованию губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с этого поста ушел Юрий Скулыбердин. За право занять мэрское кресло боролись 4 претендента, в итоге победила Екатерина Васенина.

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